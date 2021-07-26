امتحانات الثانوية العامة 2021.. 2% نسبة غياب طلاب مطروح في الإنجليزي

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن امتحانات الثانوية العامة 2021، في مادة اللغة الانجليزية، شهدت انتظام الطلاب في 17 لجنة بجميع الإدارات والقطاعات التعليمة بمحافظة مطروح، وسجلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم الرئيسية بمطروح نسبة حضور طلاب القسم العلمي 98٪، في مادة اللغة الانجليزية، بينما سجلت نسبة الغياب 2٪ من الطلاب المقيدين بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. لا شكاوى من اللغة الانجليزية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تابع الامتحانات من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، ولم تتلق الغرفة أية شكاوي من صعوبة اسئلة الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. إجراءات احترازية بـ17 لجنة

وأكد وكيل تعليم مطروح على تشديد جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجدفي جميع اللجان الـ17 على مستوى المحافظة، بدءا من تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ومنع الزحام أو التجمعات في محيط اللجان أو داخلها، الالتزام بالرتداء الكمامات الواقية، وتوفير مواد مطهرة داخل دورات المياه، وتعقيم اللجان بعد الانتهاء من أداء كل مادة، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال أداء الامتحان داخل اللجنة، الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم، والتواصل المستمر بين غرفة عمليات التربية والتعليم بالمديرية مع رؤساء اللجان من ناحية، وبين الغرفة بمطروح والغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم لحل أى مشكلة أو استفسار، ومتابعة الامتحانات ووصول صناديق الأسئلة إلى اللجان وعودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع الرئيسى في مدينة مرسى مطروح.