الأعلى للجامعات يزف بشرى لطلاب الدبلومات بشأن الالتحاق بالكليات 2022
كتب:
أحمد أبوضيف
03:55 م | الإثنين 26 يوليو 2021
المجلس الأعلى للجامعات الحكومية
وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والتجارية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2021/2022.
كما وافق الأعلى للجامعات على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2021/2022.
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