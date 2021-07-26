المنشآت الفندقية: فنادق شرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق شرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس المنتظر وصولهم لمصر بداية من يوم 9 أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنته السفارة الروسية بالقاهرة.

ولفت إلى أن الغرف الفندقية المتاحة حاليا وفقا لنسب الإشغال التى حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، تكفي لاستضافة أية أعداد من السياح الروس خلال الشهور المقبلة.

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وأضاف لـ«الوطن» أن كافة الفنادق ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن المنشآت الفندقية التي تخالف الإجراءات وضوابط التشغيل والقواعد الصحية يتم توقيع عقوبات عليها تصل لإغلاق الفندق وإلغاء الترخيص، موضحًا أن لجان وزارة السياحة والآثار تٌفتش بشكل مفاجئ على كافة الفنادق للتأكد من تطبيقها تلك التعليمات.

تطعيم كافة العاملين بالسياحة بشرم الشيخ والغردقة

وأوضح الشاعر، أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، وستبدأ خلال الأيام المقبلة الجرعة الثانية من التطعيم، مشيرًا إلى أن حصول العاملين على تلك التطعيمات مهم جدًا، ويشجع العديد من الدول على إرسال سائحيها لمصر خلال الشهور المقبلة.

وأشار الشاعر إلى وصول لجنة من قبل وزارة النقل الروسية وبعض الجهات الأخرى خلال الأسبوع الجاري لمتابعة مدى استعداد المطارات والمنتجعات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لاستقبال السياح الروس، والتأكد من الوضع الوبائى لفيروس كورونا بتلك المنطقة، متوقعًا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر خاصة مع عودة السياحة من كل من روسيا وأوكرانيا.