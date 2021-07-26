فتح باب الحجز لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في الإسكندرية

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحييى الفخراني، فتح باب الحجز لعروض المسرحية في الإسكندرية، المقرر أن تنطلق يوم 17 أغسطس المقبل علي المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية، لمدة ست ليال حتى 22 أغسطس كأول مسرحية جماهيرية كبيرة يتم افتتاحها بالإسكندرية منذ سنوات.

ياما في الجراب يا حاوي من بطولة يحيى الفخراني

وتعود أسرة العمل من الإسكندرية إلى القاهرة عقب انتهاء العروض؛ استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم 26 أغسطس على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «الماركيي»، على أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة المقبلة.

ياما في الجراب يا حاوي من تأليف بيرم التونسي

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، وإخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني والنجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، والنجم شريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقة.

الإشراف الفني للمسرحية، محمد هاني، وموسيقى توزيع لمصطفى الحلواني، ومنتج فني خالد حسن، وإشراف على الإنتاج أشرف عبد المعبود، وأشعار البداية والنهاية حسن المهدي، واستعراضات رشا مجدي، ومصمم ملابس نيفن رأفت.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

ويعد العمل هو الثاني ليحيى الفخراني مع «كايرو شو» حيث قدم معهم من قبل مسرحية «الملك لير»، التي شارك في بطولتها الراحل فاروق الفيشاوي.