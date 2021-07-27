«السياحة» تحذر الشركات من تحصيل قيمة برامج العمرة من المواطنين حاليا

حذر مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، شركات السياحة من الإعلان عن أي برامج عمرة حاليا أو جمع أي مبالغ من المواطنين تحت حساب العمرة أو كمقدمات حجز وذلك حتى لا تتعرض الشركة للمساءلة القانونية.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه حال سمحت المملكة العربية السعودية بأداء المواطنين المصريين للعمرة، وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الضوابط المصرية للعمرة فإن للشركات الحق وقتها في الإعلان عن تنظيم وتسويق البرامج وتحديد أسعارها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس عن بدء استقبالها المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 10 أغسطس المقبلة، تاركة للسلطات الصحية بالمملكة تحديد الدول المسموح لمواطنيها بالسفر لأداء العمرة وفقا لتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بتلك الدول.

ارتفاع أسعار برامج العمرة هذا العام 30%

وأشار المصدر إلى أن ضوابط العمرة التي أصدرتها السعودية سترفع من أسعار البرامج هذا العام، خاصة مع اشتراطها سكن فردين فقط بالغرفة الفندقية، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران، موضحا أن أسعار برامج العمرة حال سمحت المملكة بسفر المصريين للعمرة قد تشهد ارتفاعا يبلغ نحو 30% بالمقارنة بأسعار عمرة عام 2019.

وكان إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، قد أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية بعد تلك الزيادات ستتراوح بين 20 و22 ألف جنيه، فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة الـ4 نجوم بـ27 ألف جنيه، كما ستتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم ما بين 30 و35 ألف جنيه وفقا لنوعية الفندق الذى سيقيم به المعتمر والخدمات المقدمة له، لافتا إلى أن مدة برامج العمرة خلال الموسم الجديد ستكون 10 أيام، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة فور إعلان المملكة العربية السعودية السماح بسفر المصريين للعمرة.