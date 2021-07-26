بعد اعترافه.. تجديد حبس قاتل شقيقه 15 يوما بالإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس قاتل شقيقه بقرية «أبو خليفة»، التابعة لمركز ومدينة القنطرة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وإصابة شقيقه الأكبر «أحمد سعد»، 22 سنة، بسلاح أبيض «مطواة»، تسببت في وفاته فور وصوله المستشفى.

وقال المتهم إن مشادة نشبت بينه وبين شقيقه، بسبب خلاف مادي، تطورت إلى مشاجرة قرب منزلهما، إلا أن المجني عليه حاول الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأثناء محاولة تخليص السلاح منه، أصيب بطعنة في البطن.

ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إلا انه توفي فور وصوله المستشفى، متأثراً بإصابته.

وقال والد المجني عليه إن الجيران أبلغوه بإصابة نجله في مشاجرة، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه فور وصوله، أخبروه بالقبض على ابنه الآخر، واتهامه بقتل شقيقه.

وألقت وحدة مباحث القنطرة غرب، برئاسة المقدم حسن رضوان، القبض على قاتل شقيقه، كما تحفظت الشرطة على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت الإسماعيلية واقعة اخرى، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، راح ضحيتها أشهر ميكانيكي في المدينة، بمقتله على يد نجله طالب كلية الهندسة، طعناً بالسكين.

وقررت النيابة العامة، أمس الأحد، تجديد حبس الطالب المتهم بقتل والده لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتل والده طعناً بالسكين، خلال مشادة نشبت بينهما.