حبس المتهم بقتل شقيقه في الإسماعيلية لخلافات مادية

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس شاب، قتل شقيقة لخلافات مادية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، خلال مشادة نشبت بينهما لخلافات مادية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة القنطرة غرب، بوقوع مشادة تطورت إلى مشاجرة بين شقيقين مقيمين بقرية أبو خليفة، توفى أحدهما فيها متأثرا بإصابته بطعنة نافذة.

واعترف المتهم محمود سعد 20 عاما، بمقتل شقيقه في مشاجرة نشبت بينهما أمام المنزل، بسبب خلاف مادي، عبارة عن دين له.

وبحسب أقوال المتهم في التحقيقات فإن المجني عليه «أحمد 22 سنة»، عامل بمنطقة الاستثمار، حاول الاعتداء على شقيقه باستخدام سلاح أبيض «مطواة».

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إلا أن المصاب توفى فور وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

وقال شهود العيان، إن المجني عليه كان على مقربة من إتمام زفافه خلال أسبوع إجازة عيد الأضحى.

وأضاف شهود العيان من جيران المجني عليه، «فرحه كان خلال أسبوع لكن تحول إلى مأتم وسط حزن كبير من الأسرة على فقدان شقيقين في وقت واحد».

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من نقطة شرطة أبو خليفة، يفيد بمصرع شاب في العشرينيات من العمر على يد شقيقه.

وكلف اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث جنائي برئاسة الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء أشرف جمال ومحمود خليفة، بفحص الواقعة ومعرفة ملابساتها.

وتمكنت قوات من المباحث الحنائية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليهما وعرضه على النيابة العامة.