إنهاء 82% من مشروعات «حياة كريمة» في شرق قناة السويس

أعلن ممثل الهيئة الهندسية، العمل في 90% من المواقع المحددة في قرى «حياة كريمة» بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بنسبة تنفيذ تتجاوز 82% من المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة.

انتهاء بعض مشروعات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي

وأكد ممثل الهيئة الهندسية، أنه جرى الانتهاء بالفعل من بعض المشروعات، في مجال المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدة مواقع ضمن مبادرة سكن كريم، في قرى (السلام والأبطال والتقدم وجلبانة).

وعقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمتابعة كل التنسيقات الخاصة، للبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن خطة التطوير.

وحضر الاجتماع، المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف على مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق، واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

محافظ الإسماعيلية يبحث تذليل معوقات المشروعات

وقال اللواء شريف بشارة، إن الاجتماع يهدف إلى الوقوف علي الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طبقا لأولويات العمل بالمرافق، وإزالة كل المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العمل.

واستعرض ممثل الهيئة الهندسية، عددا من المعوقات التي تم التوصل لحلول لها خلال الجلسة، مؤكدا تعاون الجهاز التنفيذي للمحافظة كاملا، في تذليل أي معوقات تصادف الأعمال أثناء التصميم أو على أرض الواقع.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحصر الفعلي للأسر بشرق القناة، وحصر احتياجاتهم الفعلية، من وحدات صحية ومدارس وشبكة مياة شرب وصرف صحي وكهرباء وحضانات، ووحدات خدمات حكومية، لضمان أن يكون المجتمع الجديد، به كل احتياجات المواطن.

وشدد اللواء شريف بشارة، على تضافر كل جهود الدولة، لتحويل وجه القرية المصرية، مع مراعاة النمو السكاني كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى انتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء 7 كباري على ترع القنطرة شرق، وبدء العمل فيها اعتبارا من الأسبوع المقبل.