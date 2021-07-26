كل ما تريد معرفته عن معهد التراث والفنون الشعبية ببني سويف

أعلن الدكتور جودة مبروك، عميد المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية بجامعة بني سويف، أن المعهد حصل اليوم الاثنين على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لبدء الدراسة به اعتباراً من العام المقبل 2021/ 2022، على أن يدخل ضمن تنسيق الالتحاق بالجامعات هذا العام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية بعض المعلومات التي يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفتها عن المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية، بجامعة بني سويف، والذي يستعد لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في العام الجامعي الجديد.

أقسام المعهد العالي للتراث والفنون الشعبية بجامعة بني سويف

وأشار الدكتور جودة مبروك إلى أن المعهد يضم عدة أقسام وتخصصات مختلفة، وهي:

1ـ قسم فنون الأداء الشعبي، ويقوم علي تخصصات: الموسيقى الشعبية، والمسرح الشعبي وفنون الفرجة الشعبية.

2 ـ قسم الأدب الشعبي: ويقوم علي تخصص الأدب الشعبي والمأثورات الشفاهية.

3 ـ قسم فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية، ويقوم علي تخصص فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية.

4 ـ قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، ويقوم علي تخصص: العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية.

استعدادات المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية بجامعة بني سويف لبدء الدراسة

وأضاف الدكتور مبروك جودة أن المعهد أنهى استعداداته لبدء الدراسة ببنية مادية متميزة، حيث يتوافر في المعهد قاعات التدريب الحركي، وهي عبارة عن قاعتين، واحدة للبنين وأخرى للبنات، كما يشتمل على حجرة موسيقى مجهزة بالألات الموسيقية، كما يضم مكتبة إلكترونية ومكتبة ورقية، إضافة إلى أنه يضم معامل للحاسب الآلي، مجهزة بالبرامج الصوتية وتمارين الأداء الصوتي، بالإضافة إلى قاعات التدريس والمحاضرات والسكاشن.

وتابع عميد المعهد العالي للتراث والفنون والأداب الشعبية بجامعة بني سويف، أن هذا المعهد سوف يكون له شأن عظيم في تغيير بنية العقل السويفي والمصري، حيث يعد هذا المعهد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء المعهد في إطار رسالة الجامعة العلمية في سبيل خدمة المجتمع، والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه الوطني والثقافة العامة، اتجاهاً قومياً، يرعى تراث البلاد ويعكس هويتها، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والذي وجه بتوفير كافة التسهيلات المادية واللوجستية نحو إنشاء هذا المعهد، الذي يهدف إلى إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الفنون والتراث والثقافة الشعبية، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الروابط الثقافية والفنية والعلمية مع الأجهزة المشتغلة بالثقافة الشعبية علي الأصعدة الوطنية والقومية والعالمية.

مراحل الدراسة بالمعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية بجامعة بني سويف

وتابع عميد المعهد قائلا: تنقسم الدراسة بالمعهد إلي مرحلتين :

- مرحلة البكالوريوس في التراث والفنون والآداب الشعبية، ويحصل من يجتازها بنجاح علي درجة البكالوريوس، ويقبل طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج.

- درجة الدراسات العليا في التراث والفنون والآداب الشعبية، وتؤهل من يجتازها بنجاح للحصول علي ما يأتي :

ــ دبلوم الدراسات العليا، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد تخصصات أقسام المعهد المختلفة.