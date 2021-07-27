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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان كتوم بشكل كبير ويحفظ الأسرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية.. تعمل بإخلاص وتلتقط الفرص وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.

 

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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