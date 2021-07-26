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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّ لديه الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

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