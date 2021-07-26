حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحاول مولود برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائمًا، كما أنّه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في برجك يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية، فقط تمالك أعصابك ولا تستسلم للعصبية.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.