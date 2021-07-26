حظك اليوم برج العقرب الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية، كما أنه يغير بشدة على المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 26-7-2021 على الصعيد المهني

تتحرك بكل الطاقة والنشاط، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العقرب 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عما بداخلك من رومانسية، ويمنحك قدرة على التجديد.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.