للموظفين.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

يترقب أكثر من 4 ملايين موظف بالدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 بعد إصدار وزارة المالية كتابا دوريا يحدد مواعيد الصرف.

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 في الإثنين الموافق لـ17 أغسطس المقبل، لأكثر من 4 ملايين موظف في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 على 3 أيام

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية قبل نهاية يونيو الماضي حدد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021على مدار 3 أيام بينما خصصت يومي 22 و23 أغسطس موعدا لصرف مرتبات شهر أغسطس 2021 في جميع الوزارات والجهات الأخرى المتأخرين عن الصرف في الثلاثة الأيام المذكورة.

ويصرف العاملون بنحو 20 وزارة وجهة حكومية في اليوم الثاني من موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 الثلاثاء الموافق 18 أغسطس المقبل، بينما يصرف العاملون في 13 وزارة وجهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2021 يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

عمال 20 وزارة يصرفون مرتبات أغسطس 2021 يوم 18

ويصرف الموظفون مرتبات شهر أغسطس 2021 للشهر الثاني على التوالي بالزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الحالي الذي بدأ صرفه بداية من 12 يوليو وحتى 15 من نفس الشهر بعد تبكير صرف المرتبات لتزامنه مع عيد الأضحى المبارك وقسمت لوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأخطرت وزارة المالية، الجهات الإدارية بضرورة التنبيه على العاملين بها بموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.