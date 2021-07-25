«المالية»: 75 ألف مواطن سجلوا في «إحلال السيارات».. و50 ألف جنيه حوافز

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، إن هناك إقبال كبير على المبادرة الرئاسية «إحلال السيارات»، حيث تقدم منذ إطلاق المبادرة، أكثر من 75 ألف مواطن، بطلبات تسجيل على الموقع، للاشتراك في المبادرة، وتغيير السيارة القديمة بأخرى جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية الآن، تتعامل مع 45 ألف مواطن، تنطبق عليهم شروط المبادرة الرئاسية، ويتم استكمال أوراقهم.

وأضاف «عوض»، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي مدحت الوكيل، أنه بالفعل هناك أكثر من 30 ألف مواطن في المراحل الأخيرة من إنهاء الإجراءات لاستلام السيارة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، حيث خصصت الحكومة خط ساخن رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، أن الحكومة ستقدم دعمًا يُطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة، والمبادرة الرئاسية تشترط أن يمر أكثر من 20 سنة على موديل السيارة، حتى تستفيد من البرنامج، على أن يكون للسيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

وأكد أن الحكومة تستلم السيارة القديمة وتخردها، عن طريق وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وتحدد مقابل التخريد الذي سيتخلف من سيارة لأخرى، وأنه سيجري استخدام قيمة الحافز، ومقابل عملية التخريد كمقدم لشراء السيارة الجديدة، من خلال برنامج تمويل لتقسيط ثمنها عبر البنوك.