«المالية»: نستهدف إحلال 70 ألف سيارة في2021.. و 250 ألف خلال 3 سنوات

كشف طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، عن تفاصيل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه بدأ العمل بالمبادرة الرئاسية بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة بداية من شهر يناير.

وأضاف «عوض»، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي مدحت الوكيل، أنه بالنسبة لسيارات الميكروباص فبدأ العمل في المبادرة الرئاسية من شهر مايو، بينما بالنسبة للسيارة «الكينج لونج» فبدأت من شهر يوليو الجاري، مؤكدًا أن إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن تبدأ عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأردف المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية، أنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، موضحًا أن فكرة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات جاءت لأن العالم كله منذ سنوات اتجه لاستخدام الطاقة النظيفة، أو ما يطلق عليها بالطاقة الخضراء لذا أيقنت القيادة السياسية في مصر أهمية هذه المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي.

وأردف أن الغرض من المبادرة الرئاسية أن المواطن المصري يتمتع بالحصول على سيارة جديدة موديل العام وتعمل بالغاز الطبيعي بديلة عن سيارته القديمة والتي تعمل في الشارع المصري بالبنزين والعادم المسبب لتلوث الهواء والإصابة بالكثير من الأمراض، ومن أهداف المبادرة الأساسية التخلص من السيارات القديمة وما تسببه من عوامل مسيئة للبيئة وتلوث الهواء والصحة العامة.

وتابع: «نستهدف في المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي».