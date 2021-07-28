ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بعد إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال هذا الرابط، وأنه تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية حرصت على متابعة وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات في المواعيد المحددة لها.

وأضافت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ظهرت بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أن الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، حرص على متابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية على مدار أيام انطلاقها.

«التعليم» تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتابعت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ستعلن في المدارس عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه تم توفير كل المستلزمات الوقائية لجميع الطلاب والمعلمين في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة كورونا في أثناء عقد الامتحانات العملية والتحريرية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عددًا من الملاحظات بشأن سير أعمال الامتحانات، ووجود بعض المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي سواء من خلال المذكرات أو الغش الإلكتروني بالهاتف المحمول، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع اللجان بضرورة منع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أن الوزارة حددت الطلاب المسؤولين عن محاولات الغش وتم استدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تابعت بشكل جيد أعمال الامتحانات.