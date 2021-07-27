حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يظهر نوعا من الهدوء عند المقابلات الأولى، ومخلص، ويحب السيطرة على من حوله وتنفيذ رأيه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للبيع والشراء، وتخطط جيدا لمشروعات مستقبلية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.