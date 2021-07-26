نائب تونسي: حركة النهضة استبدت الشعب وعملت على تجويعه «فيديو»

قال النائب منجي الرحوي، عضو مجلس النواب التونسي، إن الإجراءات التي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، وجملة ما حدث في تونس نتيجة طبيعية لما آلت إليه الأمور من حركة النهضة تلك الطغمة الحاكمة الجاسمة على قلوب التونسين والتونسيات.

وأضاف «الرحوي»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة TeN، اليوم الإثنين، أن هذه الطغمة الحاكمة ارتكبت الكثير من الأعمال التي تضر تونس والتونسين منذ مجيئها، من بينها الالتفاف على مطالب الثورة التونسية، والخيانة الوطنية لمصالح هذه الدولة، بالإضافة إلى تجويع الشعب التونسي وتفقيرهم، وتركهم لمصير مجهول أمام الموت ووباء كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب التونسي، إلى أن كل ذلك كان يجب أن ينتهي، بعد أن تمادت هذه الحركة في إهانة وإذلال الشعب التونسي، بعد أن تمكنوا من احتقار السلطات الثلاث في البلاد، سواء السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، بيد هذا الحزب وتلك الحركة ومشتقاتها وحلفاؤها.

وأردف أن تلك الحركة كانت قد أحكمت قبضتها على مجريات الأمور في تونس، وعلى أثره استبدوا الشعب التونسي، وقاموا بتحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية حقيقية، لافتا إلى أن الشعب التونسي كان قد قام بثورته رافضا النظام الرأسي الديكتاتوري، ليلتف هذا الحزب على الثورة ويحول هذا إلى نظام برلماني ديكتاتوري.

وأكد أنه وفقا لكل ذلك، فتلك الحركة تستحق كل ما قام به الشباب الثوري بكل أنحاء تونس، بعد أن رفعوا شعارات تطالب باستبعاد تلك الحركة عن البلاد وعن الحياة السياسية في تونس.