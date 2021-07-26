الجيزة تعلن نقل مراكز ووحدات صحية بالصف وأطفيح للتطوير

أعلنت محافظة الجيزة، قبل قليل، أنه سيتم إخلاء منشآت ووحدات صحية بمركزي الصف وأطفيح، ونقلها الى أماكن بديلة، لتقديم خدماتها للمواطنين للتسهيل عليهم، وذلك نظراً للقيام بأعمال تطوير وإحلال وتجديد شامل لتلك الوحدات والمنشآت الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري.

الوحدات والمراكز الصحية التي تقرر نقلها بمركز الصف

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن الوحدات والمراكز الصحية التى تقرر نقلها بمركز الصف هي:

عرب القميعي، يتم نقلها الى حضانة عرب القميعي، بجوار منزل الحاج عبد المطلب حمدان.

عزبة السلام، سيتم نقلها الى مجمع خالد بن الوليد الطبي.

عرب العيايدة، سيتم نقلها إلى منزل الشيخ عبد العزيز أبو سريع، بجوار مسجد النور.

عرب الحصار قبلي، سيتم نقلها إلى منزل خالد عبد العزيز سالم، على بعد 500 متر من الوحدة.

عرب حمود، سيتم نقلها إلى منزل الحاج أشرف محمد أبو حمود، على بعد 50 متراً من الوحدة.

غمازة الكبرى، سيتم نقلها إلى مسجد الحاج عبد العظيم.

الشوبك الشرقي، سيتم نقلها إلى حضانة الحاج محمد عرفة الصيفي، على بعد 300 متر من الوحدة.

الشرفا، سيتم نقلها إلى جمعية اليسر للأعمال الخيرية.

وحدة المنيا، سيتم نقلها إلى منزل الحاج عمرو أبو زيد، على بعد 40 متراً من الوحدة.

عرب أبو ساعد، سيتم نقلها إلى منزل الحاج سيد أبو يونس، على بعد 300 متر من الوحدة.

الحي والمنشي، وسيتم نقلها إلى المسجد القبلي.

الوحدات والمراكز الصحية التي تقرر نقلها بمركز أطفيح

أما عن مركز أطفيح، فسوف يتم نقل الوحدات والمراكز الصحية:

كفر قنديل، سيتم نقلها إلى جمعية الخضور الأهلية.

الكداية، سيتم نقلها إلى دار الشروق بالكداية.

وحدة مسجد موسة، سيتم نقلها إلى منزل الدكتور حسام عزيز كاسب.

المركز الصحى بكفر الواصليين، سيتم نقله إلى مقر أعلى مسجد النور.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الوحدات والمراكز الصحية التي سيتم نقلها ستقدم كافه الخدمات كما كانت من قبل، بالإضافة الى تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتي تضم فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والأم والجنين، والاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.