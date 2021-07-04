محافظة الجيزة تعلن طرق تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين

خصصت محافظة الجيزة عددا من الطرق والآليات للتواصل مع جميع شكاوى المواطنين يوميًا بجميع الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة وهي كالتالي:

آليات الإبلاغ عن مشاكل المواطنين بالجيزة

- الإبلاغ عن أي مشكلة من خلال الخط الساخن 114.

- إرسال شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع على الواتس آب على أرقام (01016050453 – 01152860444).

- الاتصال على الخطوط الأرضية وهي (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

- تقديم شكوى بمركز خدمة المواطنين بالحى التابع له.

- التقدم بشكوى بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة بشارع الهرم.

فتح خطوط تواصل مع المواطن للوصول إلي شكواهم وحلها

وأكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالمبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية والتي تفتح خطوط تواصل جديدة مع المواطن للوصول إلي شكواهم وحلها، لافتا إلى أن المبادرة تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن ومنها «الفساد والرشوة ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة»، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك واتس اب» لسرعة الاستجابة وحل الشكوى.

حل المشاكل الواردة للمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة

وأشار «راشد»، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب، لافتا إلى تلقي المحافظة 2119 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى، تمت الاستجابة إلى 2112 بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

متابعة يومية لشكاوى المواطنين

قال راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها فى فى خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء أو البناء المخالف أو الإشغالات أو بلاغات الكوارث.