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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يعشق التجديد دائما، والاطلاع على كل ما يجري حوله، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وتحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية والمالية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

 إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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