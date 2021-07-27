حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
برج الميزان
مولود برج الميزان يتميز بحياديته في أفكاره وأسلوبه، ويبتعد عن استخدام التطرف في أسلوبه، كما أن الكذب والخيانة من أكثر الصفات التي يكرهها مواليد هذا البرج، فضلا عن كونهم يتصفون بالدبلوماسية الشديدة.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان 27-7-2021 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، وانتبه أيضا لحقوقك ولا تغامر.
حظك اليوم برج الميزان 27-7-2021 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.
من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.