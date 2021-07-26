مدير «ديارنا»: المعرض يضم منتجات خشبية ونحاسية وملابس وعبايات

عرض برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، جولة داخل معرض ديارنا، المُقام في مدينة العلمين الجديدة، حيث قال حسن بدر، المشرف على معرض ديارنا، إن المعرض يوجد به منتجات خشبية وإكسسوارات ومنتجات خوص، ونحاسية، وملابس، وعبايات، ومنجات سوهاج، وأخميم، وسيناء، وغيرها من المنتجات.

وشدد «بدر»، على أن جميع المعروضات، معروضات الأسر المنتجة.

وقال أيمن حمودة، أحد العارضين في المعرض، إنه يعرض لوحات مجسمة بتقنية «ثري دي»، وهي أقرب للصور الواقعية، وتوثق التاريخ، والمناطق الأثرية، وهذا عمل جماعي ضمن مشروع الأسر المنتجة، ووزارة التضامن كانت سببًا في أن تصل منتجاته إلى الناس، وعن طريقها وصل إلى المعارض.

أما هاني الكاشف، أحد العارضين، قال إن كل أعماله من الأحجار الطبيعية، وشارك مع وزارة التضامن في عدد من المعارض.

في سياق منفصل، قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» المُقام في مدينة العلمين الجديدة يشكِّل التراث أو الثقافة المصرية، داعية الجميع لزيارة المعرض، لافتة إلى أن المصيفين من جنسيات مختلفة يعملون على زيارة المعرض وسط حضور كثيف وحركة بيع رائجة، مشيرة إلى أن هذه هي السنة الثانية التي يقام فيها «ديارنا» ولكن في محافظة مختلفة وسط تشجيع للأسر المنتجة.

وأضافت «القباج»، في تصريحات تلفزيونية، أن المعرض يشارك فيه 250 عارضا في الساحل الشمالي وسط عرض منتجات تناسب الصيف والمصايف واحتياجات المصيفين، ويوجد عارضون من 12 محافظة ويحدث تداخل معا وسط وجود قاعدة بيانات مفصلة للعارضين مع وجود 430 مركزا لتدريب السيدات ضمن مشروع تكافل وكرامة لكي يدخلوا في إطار الإنتاج وليس الحصول على الدعم فقط.