ترويج للسياحة ورسالة أمان.. فوائد إقامة معرض ديارنا في العلمين الجديدة

في خطوة جديدة من نوعها، افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، ضمن حرص الوزارة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين.

معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين، يأتي في إطار جهود الوزارة، وحرصها على تقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

اجتماعات للحكومة في العلمين

وسبق أن عقدت الحكومة أول اجتماع لها في مقر المجلس الجديد بمدينة العلمين الجديدة، في 24 يوليو 2019، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأكّد أنَّ مدينة العلمين الجديدة لن تكون موسمية خلال فصل الصيف فقط، بل ستشهد عقد اجتماعات الحكومة في هذا المقر.

ممارسة كرة القدم على مستوى وزاري في العلمين

وفي سبتمبر الماضي، شهدت المدينة إقامة مباراة كرة قدم بين وزراء الحكومة، بتشكيل مكون من فريقين، ضم الأول «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزيري الطيران وقطاع الأعمال، هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، وزير المالية الدكتور محمد معيط»، وتكون الفريق الثاني من «وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وزير الزراعة السيد القصير، وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وزير الطيران محمد عنبة، وزير الإنتاج الحربي».

وانتهت المباراة بفوز فريق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فريق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعطي مدبولي إشارة بدء بطولة الجمهورية رقم 53 للشركات بالمدينة الرياضية بالعلمين الجديدة، بعد افتتاحه 5 ملاعب للأنشطة المختلفة.

رسالة بأن مصر مستقرة رغم تداعيات أزمة كورونا

دلالات عدة حملتها إقامة المعرض وتلك الفعاليات السابقة في مدينة العلمين الجديدة، أولها إعطاء رسالة للعالم بأن مصر مستقرة ومستمرة في العمل ومسيرة البناء رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا على العالم أجمع، بحسب قول الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية.

جذب للسياحة في العلمين والمدن الجديدة

إلى جانب رسالة تأكيد أن مصر مستمرة في معركة البناء، اعتبرت «إنشاد» في حديثها لـ«الوطن»، أن إقامة المعرض يعد ترويجًا للسياحة في مصر وترويج للحياة في مدينة العلمين وفي كل المدن الجديدة، بما يساعد على تشجيع الجمهور على الانتقال للحياة هناك.

وأوضحت خبير علم الاجتماع أن كل ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن استراتيجيته «بناء الإنسان المصري» التي تتبعها الدولة المصرية.