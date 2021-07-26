وزيرة التضامن: معرض ديارنا يراعي اختيارات المصيفين بعارضين من 12 مكانا

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» المُقام في مدينة العلمين الجديدة يشكِّل التراث أو الثقافة المصرية، داعية الجميع لزيارة المعرض، لافتة إلى أن المصيفين من جنسيات مختلفة يعملون على زيارة المعرض وسط حضور كثيف وحركة بيع رائجة، مشيرة إلى أن هذه هي السنة الثانية التي يقام فيها «ديارنا» ولكن في محافظة مختلفة وسط تشجيع للأسر المنتجة.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة عبر «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الشباب يجب أن ينشأ على العمل والتدريب على العمل ليمتهن مهنا تراثية عظيمة ويقدر قيمة العمل وهذا يساعد على انتقال الوظيفة بين الأجيال، لافتة إلى أنه ستصدر حكايات كل منتج موجود في المعرض للتعريف بالتراث وتاريخ كل حرفة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يشارك فيه 250 عارضا في الساحل الشمالي وسط عرض منتجات تناسب الصيف والمصايف واحتياجات المصيفين، ويوجد عارضون من 12 محافظة ويحدث تداخل معا وسط وجود قاعدة بيانات مفصلة للعارضين مع وجود 430 مركزا لتدريب السيدات ضمن مشروع تكافل وكرامة لكي يدخلوا في إطار الإنتاج وليس الحصول على الدعم فقط.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجيهات رئاسية من أجل إيجاد أسواق للمنتقلين إلى الأماكن الجديدة مثل الأسمرات حتى تدخل هذا السيدات سوق العمل، مؤكدة أنه على السيدات المشاركة في العمل من أجل مساعدة زوجها وتمكينها للعمل المناسب لها سواء بشكل كامل أو بنصف دوام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التوسع في الحضانات من أجل إيجاد معارض في الجامعات وكذلك مشاركة الطلاب المنتجين، خاصة في ظل دعم من بنك ناصر الاجتماعي لنشر ثقافة العمل والرزق وليس الاستهلاك فقط.

وواصلت وزيرة التضامن: «داليا البحيري وسامح الصريطي وملك نور وأحمد داوود دخلوا المعرض واشتروا وكان في حفاوة بيهم، بجانب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الذي ذلل كل العقبات وسننفذ معرضا في مرسى مطروح، وفي الشتاء سنتجه للغردقة والبحر الأحمر وشرم الشيخ، كنا بناخد 10% من نسبة بيع العارض بس لو مبعش خلاص، لكن المرة دي بيدفع العارض عن طريق حساب بنكي أو بريدي».