شروط التأمين على العمالة غير المنتظمة: تشمل الحرفيين ومحفظي القرآن

يتساءل عدد من المواطنين، من أصحاب الحرف، وغيرهم، عن شروط التأمين على العمالة غير المنتظمة ، بالنظر إلى أنهم لا يتبعون جهات حكومية او خاصة تمكنهم من تأمين حياتهم.

شروط التأمين على العمالة غير المنتظمة

وتضم قائمة العمالة غير المنتظمة كل من عمال التراحيل، ومحفظي القرآن الكريم وقرائه، والمرتلين، وغيرهم من خدام الكنيسة، وخدم المنازل، ومن فى حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

كما تشمل القائمة العاملين المؤقتين في الزراعة، سواء في الحقول والحدائق والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن، أو في المناحل أو أراضي الاستصلاح، وكذلك حائزي الأراضي الزراعية، الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.

عشرات الآلاف يبحثون عن شروط التأمين على العمالة غير المنتظمة

وتستهدف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التأمين على عشرات الآلاف من العمالة غير المنتظمة المسجلة في بيانات وسجلات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومد الحماية التأمينية لهم، ورعايتهم صحيا واجتماعيا.

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية أهم شروط التأمين على العمالة غير المنتظمة، وفق هيئة التأمينات الاجتماعية:

1- الحصول على النموذج رقم (1)، والتقدم به إلى مكتب التأمينات التابع له نشاط المؤمن عليه.

2- التقدم بصورة شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

3- التقدم بصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب النشاط.

5- التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1).

6- التقدم بصحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3)، الذي يتم الحصول عليه مديرية القوى العاملة وذلك في حالة وجود مدد سابقة.

7- التقدم ببيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

8- ضرورة تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

9- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

10- التقدم بشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.