استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية مطلع أغسطس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى حصر نحو 16 ألف عامل غير منتظم، منهم نحو 11 ألفا بشركة أوراسكوم، تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

والتقى وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، وفدا من شركة أوراسكوم للمقاولات، لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل الشركة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنّه سيتم حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل المشروعات التي تنفذها الشركة، وإصدار الرقم القومي لكل عامل مدونا به مهنته طبقا لشهادات قياس مستوى المهارة مزاولة الحرفة.

وأكد سعفان أهمية التأمين على تلك الفئة من العمالة غير المنتظمة اجتماعيا، ومن المستهدف تعميم هذا النموذج للتأمين على العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بمجال المقاولات.

وقدّم وزير القوى العاملة، الشكر لشركة أوراسكوم على التعاون والسعي مع الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور خالد السعيد نائب رئيس الموارد البشرية والمعلومات، ومحمد عماد مدير إدارة الموارد البشرية للعمالة غير المنتظمة، وحنان كامل، وجورج ناشد بإدارة الموارد البشرية، ومن جانب الوزارة، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، والدكتور مجدي عبدالعزيز القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.