كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس التجارية، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات، مؤكدة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ومراجعة جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب، مضيفة أنه سيتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وأضافت الوزارة، في منشور لها، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس التجارية يمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط، عقب إعلانها مباشرة، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به، واختيار التخصص، ثم الضغط على زر «بحث»، لافتة إلى اختيار عدد 6082 لوظيفتي رئيس لجنة، ومراقب أول لجنة للدور الأول فقط، وذلك للإشراف على أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول من المراقبين والملاحظين والإداريين بلغوا 180 ألف عضو، موضحة أنه عدد لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات بلغت 24 لجنة، وعدد لجان الإدارة 23 لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركزا، مشيرة إلى أن أعمال تقدير درجات الطلاب في الامتحانات بدأت 26 يونيو الماضي، لافتة إلى أن إجمالي المرشحين لتقدير الدرجات 50 ألف عضو.

وأكدت الوزارة، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس التجارية ستعلن في المدارس عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية، ورصد أي مخالفات أو محاولات غش من قبل الطلاب، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع الملاحظين بضرورة منع دخول الهاتف المحمول للجان الامتحانية وإلزام الطلا ببإرتداء الكمامة الطبية.