يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم، بجميع التخصصات (الزراعية، الصناعية، الفندقية، التجارية) بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

ويجري وزير التعليم، كما هو معتاد اتصالا هاتفيا بالطلاب الأوائل وتهنئتهم لتفوقهم بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات تمت بدقة داخل الكنترولات وجرى مراجعتها، وحصل كل طالب على حقه، حيث جرى تصحيح جميع إجابات الطلاب طبقا لنموذج الإجابة بشكل يراعي مصلحة الطالب، ودون التقيد بإجابة نموذجية واحدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية 2021 بالاستعلام على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني) من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنّه سيتم إعلانها غدا بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم

وأوضحت وزارة التربية التعليم، الخطوات التي يتبعها طلاب الدبلومات الفنية 2021، للحصول على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم ونشرها عبر بوابة التعليم الفني، وترصد السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

- الضغط على مجال واختيار التخصص (صناعي- زراعي - تجاري).

- اختيار عدد السنوات (3 أو 5).

- إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.

وذكرت وزارة التعليم، أنّ 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية للدبلومات الفنية في جميع التخصصات، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنّ الشؤون القانونية بوزارة التعليم، حققت في جميع المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات، ومحاضر الغش التي تم تحريرها للطلاب الغشاشين خلال الامتحان، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم طبقا للقانون مكافحة الغش 105 لسنة 2020.