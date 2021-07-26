كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس سياحة وفنادق، موضحة أن إعلان النتيجة خلال ساعات، على هذا الرابط، مؤكدة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تصحيح ومراجعة درجات الطلاب، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا على مستوى الجمهورية، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس سياحة وفنادق، ستعلن عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المدارس، عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية قبل بدء الامتحانات لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات.

«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس على الموقع الإلكتروني

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس ستعلن قريباً على بوابة التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على متابعة وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في جميع المحافظات في المواعيد المحددة لها دون أي معوقات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب على مدار أيام الامتحانات.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أن الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية حرص على تفقد جميع اللجان الامتحانية منذ بداية الامتحانات للإطمئان على سير الامتحانات دون أي معوقات تواجه الطلاب، مؤكدا أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم تحويل حالات الغش التي تم رصدها في الامتحانات إلى الشئون القانونية، سواء من مذكرات أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول لافتاً إلى أن امتحانات الدور الأول عقدت في 1431 مادة امتحانية في 3111 لجنة امتحانية.