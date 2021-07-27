ترحيلها إلى الخميس.. تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية

مع حلول شهر أغسطس 2021، يكون المصريون على موعد جديد من الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزف قوانين العمل في مصر بشرى سارة للعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والخاص، حيث حدد القانون إجازة رسمية جديدة للعاملين بهذه القطاعات بأجر كامل، وهي إجازة رأس السنة الهجرية، والتي توافق الاثنين 9 أغسطس المقبل، والموافق الأول من شهر المحرم 1443 هجرية.

«الوزراء» يقرر ترحيل الإجازات من وسط الأسبوع إلى يوم الخميس

ومن المقرر، وفقا لما اتبعه مجلس الوزراء، فإن الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية وتتصادف مع يوم في وسط الأسبوع تترحل إلى يوم الخميس التالي لها، ولذلك فإنه من المقرر أن تترحل إجازة رأس السنة الهجرية من يوم الاثنين 9 أغسطس إلى الخميس 12 أغسطس 2021.

إجازات أخرى متبقية في 2021

ويحصل المصريون على إجازتين أخريين، حتى نهاية العام الجاري، حيث تكون الإجازة الأولى بسبب مناسبة وطنية وهي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، حيث يتصادف الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر في العام الجاري 2021، مع يوم الأربعاء 6 أكتوبر، ومن المقرر أن تطبق عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء، بترحليها إلى يوم الخميس التالي، ويوافق 7 أكتوبر 2021.

آخر إجازة رسمية يحصل عليها المصريون في 2021 كما يحصل المصريون على آخر إجازة رسمية لهم في عام 2021، وتتمثل في مناسبة دينية، وهي احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس التالي الذي سيوافق 21 أكتوبر 2021.

جدير بالذكر أن أول إجازة رسمية حصل عليها المصريون في العام الجاري 2021، كانت بمناسبة دينية وهي أعياد الميلاد 7 يناير 2021، وهي مناسبة دينية للأقباط، بينما تكون آخر إجازة يحصل عليها المصريون في العام الجاري 2021 مناسبة دينية أيضا خاصة بالمسلمين.

ويبلغ إجمالي عدد الإجازات الرسمية التي حصل عليها المصريون في عام 2021 والعاملون بالقطاعين الحكومي والعام والقطاع الخاص، 21 يوما إجازة للحكومة والعام والأعمال العام بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، بزيادة إجازة عيد الأضحى إلى 8 أيام بدلا من 5 أيام، والقطاع الخاص 5 أيام بدلا من 4 أيام، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية طوال العام.