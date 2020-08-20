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"القوى العاملة" تتابع تطبيق إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص 

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القوى العاملة
10:47 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أصدَرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة رأس السنة الهجرية اليوم الخميس، للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك مع الشركات والمصانع.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.

وأوضح "سعفان"، أنَّه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

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القوى العاملة تعلن الخميس إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية