عاجل.. الرئيس التونسي يحذر الإخوان: «صبري نفد»

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور، وأتعجب ممن يتحدثون عن «انقلاب».

وأضاف خلال كلمه له منذ قليل، أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين: «هناك لصوص يحتمون بالنصوص، وصبرى نفد، وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله».

وأوضح : «لقد احترفوا السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية، وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة، داعيا إلى التزام الهدوء، وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات».

وذكر الرئيس التونسي، أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مؤكدا: «نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير».