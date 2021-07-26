زيادة 15 ألف جنيه.. قائمة أسعار السيارات الملاكي «الأوفر برايس»

ارتفعت أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري موديل العام 2021 و 2022 تحت مسمى «الأوفر برايس»، حسب ما أعلن عنه الوكيل المحلي والموزعين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات، وترصد«الوطن» خلال السطور التالية آخر الطرز التي ارتفعت أسعارها بزيادات وصلت إلى 15 ألف جنيه، خلال الأسبوع الماضي.

نيسان جوك موديل 2021

- تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الكروس أوفر، وتتوافر بفئتين الأولى بسعر 396.500 جنيه، والفئة الثانية بسعر 403.500 جنيه، بعد زيادة تراوحت ما بين 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1 لتر 1000 سي سي، ينتج قوة 117 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك اتاحة إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

أوبل كورسا موديل 2021

- تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتتوافر بفئة واحدة يصل سعرها إلى 330 ألف جنيه، بعد زيادة سعرية وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

هيونداي توسان موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر بـ5 فئات مختلفة، الفئة الأولى بسعر 455 ألف جنيه، و الثانية بسعر 485 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 520 ألف جنيه، و الرابعة بسعر 570 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 610 آلاف جنيه، بعد زيادة سعرية وصلت إلى 5 ألاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

نيسان قشقاي موديل 2021

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة، الفئة الأولى بسعر 394.400 جنيه، و الثانية بسعر 429.400 جنيه، و الثالثة بسعر 456.400 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 465.500 جنيه، بعد زيادة سعرية وصلت إلى 5 ألاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

شيري تيجو 3 موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر بفئة واحدة يصل سعرها إلى 246 ألف جنيه، بعد زيادة سعرية وصلت إلى 3 ألاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 126 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.