بأقل من 300 ألف جنيه.. 6 سيارات SUV موديل 2021 في مصر

أرتفعت نسبة مبيعات السيارات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV داخل السوق المحلية المصرية، خلال السنوات الماضية، للإقبال الشديد من المستهلك على فئات هذه السيارات، وتعدد العلامات التجارية والفئات السعرية المختلفة لتلك الفئة.

وترصد السطور التالية قائمة السيارات الـSUV موديل العام 2021 ذات الفئة السعرية 300 ألف جنيه وأقل، ومنها:

أم جي ZS موديل 2021

- تتوافر السيارة بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات: (الفئة الأولى بسعر 260 ألف جنيه، والثانية بسعر 275 ألف جنيه، والثالثة بسعر 293 ألف جنيه).

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

شيري تيجو موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 240.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي السطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 93 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

جاك S4 موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 278 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

شانجان CS 35 موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 233 ألف جنيه، والثانية بسعر 240 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 185 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

رينو داستر موديل 2021

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، تدخل ضمن القائمة الفئة الأولى ويصل سعرها إلى 288 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

سوزوكي إسبريسو موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 167 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصان، وعزم دوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.