سكرتير اللجنة الأولمبية عن ميداليتي التايكوندو: «الفوز يأتِ بفوز»

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن إحراز لاعبي التايكوندو المصريين، سيف عيسى، وهداية ملاك، ميداليتين برونزيتين، بأولمبياد 2020 في طوكيو، ليس جديدا عليهما ويستحقونها، وهو تشجيع لباقي اللاعبين، موضحًا أن الفوز يأتِ بفوز، وما حدث خلال أول يومين من الأولمبياد لم يختلف عن توقعاتنا، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الجائزة حافزا كبيرا لباقي اللاعبين.

وأضاف «العريان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أننا لدينا هدف هو الحصول على 5 ميداليات خلال أولمبياد طوكيو 2020، ونتمنى أن نتخطى حاجز هذا الرقم، ولاعبونا قادرون على تحقيق ذلك.

فيما هنأ مقدم البرنامج، نشأت الديهي، لاعبا التايكواندو بحصولهما على ميداليتين برونزيتين، موضحًا أن اهتمامنا بالرياضة الفردية يحتاج لخطة.

وتابع الديهي: «الموضوع ليس أمنيات وتمنيات وتشجيع في الاستادات، وإنما عملية انتقاء وإنفاق وتدريب وأسلوب واختيار اللاعبين، فالرياضة والبطولات والميداليات تساوي أموال»، موضحًا أنه كان هناك حالة من التندر والغضب من البعثة الأولمبية في طوكيو بعد إخفاقها في أكثر من لعبة، وخروج أكثر من لاعب مصري، موضحًا أن فوز لاعبي التايكواندو بالميداليتين أعاد الأمل للمصريين وأزال الإحباط الشديد.

وأوضح أن نتائج مصر في الأولمبياد متواضعة، فمصر بها 100 مليون مواطن 60% منهم شباب، وهذا الشباب نابهة ويفترض أن نحرز ميداليات ذهبية وبرونزية، فنحن نستحق أفضل من هذا، فلا يليق بنا ميداليتين ولا 10 ميداليات برونزية، وإنما يليق بنا الحصول على ميداليات ذهبية، فمصر دولة لها تاريخ في المشاركات الأولمبية وعلينا الابتعاد عن المجاملات وأن نسند المشاركة لمن هو جدير بها.