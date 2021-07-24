ناقد رياضي: منافسات الأولمبياد صعبة على فريدة عثمان

قالت الناقدة الرياضية دينا نبيل، إن افتتاح دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو، أمس الجمعة، كان بسيطا وملائما مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لافتةً إلى أنه أدى غرضه، وتطرق إلى كل اللعبات المشاركة.

وأضافت نبيل خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وأحمد عبدالصمد: "بالنسبة لفريدة عثمان فإنها ستخوض أولى منافساتها في الساعة الثانية عشرة اليوم، المنافسات الأولمبية صعبة جدا، وفريدة تقدم مستويات مميزة للغاية، لكن إعداد الأولمبياد قوي للغاية، والسباحات الأمريكيات مميزات في السباحة، كما يشارك مروان القماش في منافسات اليوم، ونتمنى لهما التوفيق".

وتابعت، أن المنتخب الوطني لكرة اليد سيلتقي نظيره البرتغالي في الساعة 12:30 ظهرا، لافتةً إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لأن المنتخب البرتغالي حقق المركز العاشر في بطولة العالم التي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي، كما حقق المركز السادس في بطولة أوروبا، لكن المشكلة أن حارس مرماه توفي في شهر فبراير نتيجة لأزمة قلبية، وبالتالي فإن الفريق سيخوض غمار المنافسات دون حارسه الأساسي، لافتة إلى أن المنتخب المصري يتطور بسرعة كبيرة، كما أن خبراته جيدة للغاية، وهو مليء بالعناصر المميزة الشابة والكبيرة، مثل أحمد الأحمر ويحي الدرع ومحمد سند وعلي زين.