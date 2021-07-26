«الورم نشط تاني».. زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن تطورات حالته الصحية

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تعليقًا على حادثة السرقة التي تعرض لها: «الموضوع بسيط جدًا، وأنا كنت بتريق عليه، والموضوع مش كبير، واللي عملوا كدة دمهم خفيف».

وأضاف «عبدالوهاب» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين: «أنا لم أشك فيهم، وكنت دايخ شوية من الأدوية اللي باخدها، وبعد الحادثة وأخدت تاكسي لغاية البيت، حظي كويس إن البطاقة والمستندات الشخصية».

وعن حالته الصحية، قال: «أنا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة، لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العضم، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل».

هذا، وتعرض الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للسرقة، عصر اليوم الأحد، أثناء عودته إلى المنزل، قائلًا: «عملية سرقة في منتهى الذكاء».

وروى زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل الواقعة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «النهاردة أنا اتعرضت لعملية سرقه في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا تلاته أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. وألاقي الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس».