والدة سيف عيسى بعد البرونزية: «قبل السفر قاللي نفسي أفرح الـ100 مليون»

علقت الدكتورة شيرين محرم، والدة البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب التايكوندو، المتوج بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، عن كواليس جديدة في طريق الفوز قائلة: «سيف أخبرني قبل السفر إلى طوكيو أنه سيبحث بكل قوته عن ميدالية من أجل إسعاد الـ 100 مليون مصري، والغريب أنني لم أتحمل مشاهدة بعض المباريات له خوفًا عليه»

وأضافت «شيرين»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أنها كانت متوقعة أن يحق نجلها ميدالية أولمبية، موضحة أنها تشعر دائما في كل منافسة يخوضها أنه سيحقق ميدالية، وأن السؤال الذي يتبادر في ذهنها في ذلك الحين يتمحور حول نوعية الميدالية، «يا ترى هي فضة ولا ذهب ولا برونز».

وتابعت والداة البطل الأولمبي: «دايما عندي ثقة فيه، وفي ربنا سبحانه وتعالى أنه هيكرمه».

وأشارت إلى أن نجلها سبق وأن نجح في تحقيق ميدالية أولمبية بأولمبياد الشباب، وحينها توقع الكثيرون أن ذلك بشرة خير، وأنه قادر على أن يحقق ميدالية أولمبية بطوكيو 2020، وهو ما تحقق بالفعل.

وكشفت عن أن نجلها تحدث معها قبل المباراة التي توج فيها بالبرونزية، كما حرص على التواصل معها هاتفيا بعد انتهاء المباراة وتتويجه بالميدالية البرونزية.

وأوضحت «شيرين»، أن نجلها عاشق لرياضة التايكوندو منذ أن كان طفلا في عمر الـ 6 سنوات، كاشفة أنها حاولت أن تجعله يمارس أي رياضة أخرى، لكنه كان دائما ما يرفض ذلك ويتجه نحو التايكوندو فقط، مواصلة: «هو كان عنده إحساس إنه يقدر يعمل حاجة في الرياضة دي، ومشينا وراه في إحساسه والحمد لله قدر يعمل حاجة فعلا».

ونوهت إلى أن نجلها أخبرها قبل سفره إلى طوكيو أنه يريد أن يصنع إنجازا يسعدها ويفرح به 100 مليون مصري.

وأكملت: « سيف كان بيقول قبل الميدالية، الناس على فيس بوك معندهمشي شعور أن في ميدالية هتيجي، وأنا نفسي فعلا أجيب ميدالية أنا وعبد الرحمن وهداية ونور لاعبي ولاعبات منتخب مصر للتايكوندو، عشان نفرح مصر والشعب المصري، أكتر من فرحتنا بنفسنا وفرحة أهالينا بينا».