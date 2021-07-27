قصة سما وأحمد حسن.. موديل تتهم اليوتيوبر بطلب «صور خاصة ولقاء محرم» (فيديو)

حررت فتاة تُدعى سما أحمد، محضرا بوزارة الداخلية، الإثنين، ضد اليوتيوبر أحمد حسن، تتهمه فيه بالتحرش بها ومراودتها عن نفسها، أثناء تواصلها معه، عبر تطبيق واتساب، بعد إعلان نشره على خاصية «إستوري» في «إنستجرام»، يطلب فيه «موديلز»، لبطولة أحد الأفلام. وبعد الواقعة تصدرت كلمة «سما وأحمد حسن» مؤشرات البحث في جوجل.

سما وأحمد حسن

وقالت سما، في تصريحات بالفيديو لـ«الوطن» إن الواقعة بدأت يوم 14 يوليو الجاري، حينما أعلن أحمد حسن عن حاجته لموديل لبطولة فيلم قصير، وإنها تواصلت معه عبر الرسائل المباشرة في انستجرام، وبعدها تواصلا عبر تطبيق «واتساب»، وأرسل أحمد حسن في بداية المحادثة تسجيلا صوتيا مدته 4 ثواني، استمعت له «الوطن»، ليؤكد لها أنه هو صاحب الحساب.

«ابعتيلي صور»

وأضافت سما: «لما رد عليا بعد 10 دقائق، طلب مني أبعت له صور، وأنا بعتله صور وقالي تمام وجسمك حلو، وقالي خدي رقمي على الواتساب، وكلمته على الواتس وبعتله الصور تاني».

وتابعت: «وبعد كده سألته الفيلم بيتكلم عن إيه؟ فقالي هانتقابل في فيلتي عند مول مصر وهبعتلك أوبر يوديكي ويجيبك، وسألته زينب مراتك موجودة ولا لا، قالي أنا لوحدي وأنا اعتذرت وقولت مش هعرف آجي، وقالي متخافيش هنتبسط ونلعب ونهزر وهتتبسطي مني جدا، وأنا حسيت إن في لغز، وأنا كل كلامي معاه كان باحترام، وكنت عايزة أشوف آخره ايه»، مشيرة إلى أنه بدأ يتغزل في جسدها.

صور خاصة

وأضافت: «طلب مني صور خاصة وأداري وشي فيها عشان يعني أكون مطمنة، ولما رفضت خالص وقلتله انت عندك بنت ومتجوز وعندك أخت، وقالي خلاص اللي أنتي عايزاه، وعملي بلوك».

وأكدت سما، أنها حررت محضرا في الشرطة، وتنتظر محاميها المحامي أشرف فرحات، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، كونها مصممة على مقاضاته، وقالت: «أنا مش عايزة حاجة غير حقي لأني متجوزة وبحب جوزي وعندي بنت، واكتشفت أنه من 2019 وهو بينزل بوست أنه عنده فيلم قصير ومحتاج بنات فيه».

فتيات أخريات

ودعت سما باقي الفتيات اللاتي تضررن من أحمد حسن، إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهن، وأكدت أنها لن تنشر صورا لباقي الفتيات أو بياناتهن، وقالت «أكيد في بنات تاني بعتتله عشان هو مشهور».