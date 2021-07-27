«حب لم يفرقه الموت».. وصية رشدي أباظة لتحية كاريوكا على «قبره»

قصة حب خيالية جمعت الحبيبين، عاشا معا فترة قصيرة ثم وقع الطلاق، لكنّ صداها في قلبيهما ظل باقٍ، حتى أنّ بطل الرواية طلب ألا يزوره أحد في قبره غيرها بعد وفاته، هما تحية كاريوكا، ورشدي أباظة، الذي تحل اليوم الذكرى الـ41 لوفاته.

3 سنين ونص في الجنة

تزوج رشدي أباظة نحو 5 مرات، كانت الأولى بالفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات ونصف السنة عاشها الحبيبان «في الجنة»، حسب ما قالت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، في حوار قديم لها لبرنامج «حكايات وذكريات» مع الفنانة صفاء أبوالسعود على قناة ART، متحدّثة فيها عن فترة زواجها برشدي أباظة.

محدش يزورني بعد موتي غير تحية كاريوكا

بصوت لم يخل من الشجن، وصفت تحية فترة زواجها برشدي، قائلة: «عارفة الأحلام؟.. كنت أنا ورشدي، يعني كفاية إنّه كتب على قبره محدش يزورني غير تحية كاريوكا».

كان رشدي يردد دائما عند الحديث عن زيجاته، أنّ الوحيدة التي أسعدته في حياته وأحبها من قلبه هي تحية كاريوكا، والأمر ذاته أكدته تحية في لقائها مع أبوالسعود، ورغم هذا الحب لم يكتب للزواج النجاح، وافترق كل منهما في طريقه، لكن الحب لم يغب يوما عنهما.

خيانة

وقع الطلاق بين رشدي وتحية بسبب «الخيانة»، حسب ما كشفت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في حوار قديم لها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، موضحة: «كانت في لبنان وسمعت إن في خيانة وواحدة يعرفها، وكمان إحساسها بذاتها، ازاي أتخان وأنا تحية كاريوكا، والمهانة إنك تحسي إن راجل أنتِ بدتيه على نفسك وعلى حياتك وفجأة تحسي إنه خانك، فسابوا بعض رغم إنهم كانوا بيحبوا بعض جدا».