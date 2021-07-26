عمر كمال وشاكوش يشعلان حفل زفاف حمدي فتحي في حضور نجوم الأهلي «فيديو»

أحيا عمر كمال وحسن شاكوش، حفل زفاف اللاعب حمدي فتحي نجم النادي الأهلي، المُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي.

وقدّما عمر كمال وحسن شاكوش، باقة من أبرز الأغاني التي غناها سويًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل «بنت الجيران، عود البطل، شمس المجرة»، وغيرها.

ويحتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي، بحفل زفافه على زوجته روان كامل، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وشهد حفل الزفاف تواجد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم محمد مجدي قفشة، كهربا، محمد شريف، أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد محمود، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى شوبير، حسين الشحات ومحمد هاني، بالإضافة إلى وجود أحمد الشيخ لاعب بيراميدز، رغم خوض فريقه لمباراة اليوم في نفس التوقيت ضد البنك الأهلي.

وظهر «فتحي» وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف، خلال جلسة التصوير الخاصة بالصور والفيديوهات التذكارية.

وكان حمدي فتحي، أعلن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب.

وغاب حمدي فتحي عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.