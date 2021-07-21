«فنانة وإعلامية وراقصة».. 3 شائعات ارتباط في حياة حسن شاكوش

استنكرت الإعلامية مي حلمي، الشائعات التي أثيرت حول وجود علاقة عاطفية بينها ومغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بعدما نشر أحد المطاعم، مقطع فيديو يظهر تناولهما العشاء معا وسط حضور الأسرتين، لتنطلق التخمينات بارتباط الثنائي عاطفيا.

وترصد «الوطن» 3 شائعات ارتباط طالت مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش:

مي حلمي

أثار الفيديو الذي نشره الشيف ناصر البرنس، من زيارة مي حلمي وحسن شاكوش، لمطعمه أثناء دخولها وخروجها من المطعم، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت مي حلمي في المقطع، وهي توزع الطعام على والدة وأهل حسن شاكوش، وكانت الزيارة عائلية، حيث جمعت عائلتي مي حلمي وحسن شاكوش سويا.

الراقصة سلمى مجدي

زعمت الراقصة سلمى مجدي، أنها تزوجت من «شاكوش» عرفيًا، خلال مقطع فيديو عُرض ببرنامج «شيخ الحارة»، في شهر رمضان من العام الماضي، إلا أن «شاكوش» نفى هذا الأمر، وقال: «دي مزقوقة عليّا، وكنت أعرفها وبنتقابل وكان في بيننا صداقة عادية، ولو في جواز عرفي مطلعتش الورقة ليه؟! .. أنا معملش الغلط، ولو معاها ورقة تثبت إنها مراتي هعترف قدام الناس كلها إنها مراتي».

بدوره، برأ محمد جمال، صديق الراقصة، حسن شاكوش، مما قالته الراقصة، حيث نشر شكرين شوت، لمراسلة بينهما تطلب فيه 13 ألف جنيه سلف، في محاوله منها لابتزازه.

غادة عادل

أعربت الفنانة غادة عادل، عن استيائها الشديد، من الشائعات التي تناولت ارتباطها بحسن شاكوش، بعدما جرى تداول صورة لهما.

ونشر حسن شاكوش الصورة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكتب معلقا عليها: «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا إني شوفتها، حبيبة قلبي غادة عادل».

وعلقت غادة عادل على الشائعات، مؤكدة أنها لا توجد أي علاقة عاطفية تجمعهما: «فنان محترم، ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، وكل ما قيل خلاف ذلك هراء من نسج خيال كاتبه».