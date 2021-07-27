«اتقتل علشان 200 جنيه».. القصة الكاملة لمقتل شاب بشبرا الخيمة

خلافات مالية كانت وراء مصرع شاب عشريني، إثر مشاجرة نشبت بينهم وبينه 7 أشخاص آخرين في منطقة بهتيم التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتحديدًا في شارع رشاد سليم، وعلى الفور تم نقل المجني عليه جثة هامدة للمستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

قتل شاب

داخل شارع مهنى السوق بشبرا الخيمة نشبت مشاجرة حادة بين «محمود.ج» شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي قتل على يد كل من «أحمد.م» في نفس عمره، والشهير بـ«كباكا»، وعاونه 6 أشخاص آخرين على قتل الشاب العشريني بسبب خلافات مالية.

200 جنيه

200 جنيه كانت سببًا وراء مقتل هذا الشاب العشريني الذي تحول لجثة هامدة إثر قتله على يد 7 أشخاص آخرين، حيث كان متبقي عليه الـ200 جنيه من ديون متراكمة منذ حياة والده، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهمين، وخلال الشجار الأخير تعدى المتهم على الضحية حيث استولى على هاتف المجني عليه كمقابل لتسديد المبلغ المتبقى من الديون وتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين».

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أنه تم تحرير محضر مسبق بين الطرفين وانتهى بالتصالح وتم التنازل عنه، وبعد وفاة والد المجني عليه منذ ما يقرب من 5 سنوات، انتقلت أسرة الضحية للعيش في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة وخلال زيارة الشاب المجني عليه لأحد أصدقائه بشبرا الخيمة تربص له المتهم ومعاونيه وارتكبوا الجريمة بقتله.

وكان هناك عدد من شهود العيان الذي رأوا الواقعة وشهدوا على ارتكابها، حيث كانوا جالسين في الشارع، وأكدوا أن المتهم كان متواجدا مع أحد أصدقائه لنصب كمين للضحية وبعد نشوب المشاجرة انتهت بسقوط المجني عليه على الأرض غارقًا في دمائه متأثرة بعدة طعنات في جسده بسلاح أبيض، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.