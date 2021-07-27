أول ظهور لـ رامي صبري بعد وفاة شقيقه.. أحيا حفل زفاف حمدي فتحي (فيديو)

شارك الفنان رامي صبري، في إحياء حفل زفاف حمدي فتحي، نجم النادي الأهلي، المُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وذلك في أول ظهور فني له عقب وفاة شقيقه كريم صبري، غرقًا في ترعة المريوطية.

ويحتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي، بحفل زفافه على زوجته روان كامل، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وشهد حفل الزفاف تواجد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم محمد مجدي قفشة، كهربا، محمد شريف، أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد محمود، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى شوبير، حسين الشحات ومحمد هاني، بالإضافة إلى وجود أحمد الشيخ لاعب بيراميدز، رغم خوض فريقه لمباراة اليوم في نفس التوقيت ضد البنك الأهلي.

رامي صبري يستأنف نشاطه الفني: الزعل جوة القلب والحياة هتمشي

وكان الفنان رامي صبري، قد أعلن عودته لاستئناف نشاطه الفني، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من أول أغسطس 2021، وآسف جدًا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد، اللهم أمين.

واختتم رامي صبري، كلماته لإعلان عودته لإحياء الحفلات والأفراح مجددا، بقوله: الزعل جوة القلب والحياة هتمشي.

يذكر أنّ الفنان الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، كان يعمل في مجال الفن، وهو من مواليد 1988، ودرس بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددا من الأغنيات منها أغنية وطنية عام 2011 بعنوان مصري أصلي، وأغنية أخرى بعنوان مش مجرد نيل من ألحانه، فضلًا عن أغنية رومانسية بعنوان من يوم فراقنا، وقبل رحيله كان يعمل على الانتهاء من ألبوم غنائي جديد تمهيدًا لطرحه.