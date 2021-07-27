إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها: ربنا يشفيها

ناشدت إيمي سمير غانم جمهورها، عبر حسابها على «إنستجرام»، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت تعاني من مضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت إيمي صورة لوالدتها وعلقت قائلة: «أرجو الدعاء لها ربنا يشفيها».

وانهالت تعليقات كثيرة من جمهور ومحبي الفنانة دلال عبد العزيز، متمنين لها الشفاء العاجل.

نقل دلال عبدالعزيز لمستشفى حكومي

وقالت مصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تم نقل دلال عبدالعزيز من أحد المستشفيات في التجمع الخامس إلى مستشفى حكومي.

وأضاف المصدر «أن الأطباء في المستشفى الخاص وعلى مدار 3 أشهر قدموا ما لديهم للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تعاني من تليف في الرئة، تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي».

وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، تحتاج لأكسجين بصورة دائمة من أجهزة مساعدة على التنفس (باي باب أو هاي فلو نزيل أو سباب)، لكنها لم توضع على جهاز تنفس صناعي (فنتيلتور).

وأكدت المصادر أن الفنانة دلال عبد العزيز شُفيت من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تُشف من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، موضحا أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.

شائعة وفاة دلال عبد العزيز

وانتشرت منذ أيام قليلة شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهو ما أثار غضب أسرتها ورد كل من رامي رضوان وحسن الرداد ردا حاسما لهذه الشائعة، حيث طالب رامي كل موقع نشر شائعة وفاة دلال عبدالعزيز بالاعتذار الرسمي، بينما قال الرداد أي تفاصيل عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تصدر منه أو من رامي رضوان.