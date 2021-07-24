«ساعتان من التوتر».. كيف بدأت شائعة وفاة دلال عبدالعزيز ومتى حُسم الأمر؟

بدأت شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، في الساعة الواحدة والربع صباح اليوم، على حسابات عدد من الفنانين على «فيس بوك»، مما استدعى تدخل الإعلامي رامي رضوان لنفي الأمر، وترصد «الوطن» هذه الوقائع

تايم لاين

1:15 صباحا.. انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

1:17 ياسمين صبري تنشر عبر «فيس بوك»: «وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما».

1:18 تامر شلتوت يكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «البقاء لله.. وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عاما».

1:20 الفنان عمرو عبدالجليل ينشر على «فيس بوك»: «البقاء لله اللهم ارحم دلال عبد العزيز واغفرلها واسكنها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان».

1:22: الفنانة وفاء عامر تشارك منشورا عبر فيس بوك، قالت فيه: «فراقك صعب علينا يا دلال، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة يارب»

1:33 صباحا: الإعلامي رامي رضوان ينفي في تصريح خاص لـ«الوطن»، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

1:39 صباحا: الإعلامي رامي رضوان يطالب عبر حسابه على «فيس بوك»، المواقع التي روجت لشائعة وفاة دلال عبدالعزيز ​بالاعتذار.

1:52 صباحا: الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية يصف شائعة وفاة دلال عبدالعزيز بالـ«سخيفة».

2:01 صباحا رامي رضوان يكمل في ">تدوينة جديدة: «بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومافيش رئيس تحرير معهوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا، وتقريبا مافيش صحفي معهوش تليفوني».

2:39 حسن الرداد عبر صفحته على ">فيسبوك: «بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية. اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة، احنا بقالنا شهور فى المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتى وقاعدين قدامها 24 ساعة رامى وإيمى ودنيا وأنا، وفجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا».

وأضاف «حقيقي عايز أسال اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟».

وأكمل «مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبى الله ونعم الوكيل»

3:09 حسن الرداد عبر تويتر: «رجاء أحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان أو منى شخصيا».