الرئيس التونسي يؤكد على تمسكه الثابت بـ ضمان الحقوق والحريات

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، بـ قصر قرطاج، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، وكاتب عام الرابطة بشير العبيدي، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،محمد ياسين الجلاصي، و رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالرحمن الهذيلي.

وأكد سعيد، خلال اللقاء تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي ببلاده، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وجاءت لقاءات الرئيس التونسي، بعد يوم من إصداره عدة قرارات، مساء أمس الأحد، بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، كما أصدر سعيد، امس الاثنين، أمرا رئاسيا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم.

الولايات المتحدة تمنح تونس 310 أسطوانة تحتوي على مليون لتر من الأكسجين

وفي سياق آخر، ذكرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن طائرة عسكرية تونسية، وصلت مساء أمس الاثنين بمطار «تونس قرطاج الدولي»، محملة بـــ 310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة في إطار مساهمتها في دعم الجهود التونسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت الرئاسة التونسية، أن الجيش الوطني سيتولى توزيع هذه الأسطوانات من الأكسجين فورا على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت الرئاسة التونسية، أن هذه المبادرة تعكس، مرة أخرى، مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.