قبل موعد عودته بثلاثة أيام.. رامي صبري يغني بزفاف حمدي فتحي

شارك الفنان رامي صبري، في إحياء حفل زفاف حمدي فتحي، نجم النادي الأهلي، المُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وذلك في أول ظهور فني له عقب وفاة شقيقه كريم صبري، غرقًا في ترعة المريوطية.

ويأتي ذلك الأمر ليخالف المنشور الذي كتبه عبر «فيسبوك» منذ أيام بخصوص عودته مرة أخرى للغناء بعد وفاة شقيقه وأعلن العودة ستكون يوم 1 أغسطس ولكن رامي يبدو أن الالتزامات عليه جعلته يتراجع ويُلملم جراحه سريعا ويغني قبل 3 أيام من موعد العودة وكتب رامي: «إن شاء الله هرجع أشتغل تاني من 1/8/2021 وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جوا القلب والحياة هتمشي».